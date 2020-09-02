Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал свое отношение к инициативе жителей Санкт-Петербурга сделать 3 сентября выходным днем в честь одноименного хита Михаила Шуфутинского. Как сообщалось ранее, в этот день горожане намеревались распевать композицию, чествовать ее исполнителя и наслаждаться пришедшей осенней порой.

Политический деятель, как коренной житель Северной столицы, счел недопустимым крутить песню, пришедшую из кабаков и сомнительной тусовки в городе, где царит атмосфера культуры.

«Я отношусь к людям, которые не слушают Шуфутинского. Он мне совершенно не близок как исполнитель. И песня так себе. Я согласен с теми, кто считает, что надо обращать внимание на произведения искусства, а не на вот эту вот белиберду», — пояснил в беседе с 5-tv.ru Милонов.

По его мнению, инициатива крутить песню Шуфутинского про 3 сентября была бы жизнеспособна где-нибудь в отдаленном городе Иваново. Но жителям Петербурга депутат советовал интересоваться более достойными произведениями.

«Это песня не петербургская абсолютно. Это не имеет ничего общего с петербургским стилем. И, конечно, крутить ее в общественных местах в Петербурге считаю недопустимым, поскольку это оскорбляет эстетические чувства петербуржцев», — заключил Виталий Милонов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировали на идею сделать 3 сентября праздничным днем продюсеры Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин.