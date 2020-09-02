«Недопустимо!» — депутат Милонов об идее сделать 3 сентября выходным днем

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Виктория Андреева
Эксклюзив 59

Государственный деятель объяснил, почему не одобряет инициативу петербуржцев.

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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал свое отношение к инициативе жителей Санкт-Петербурга сделать 3 сентября выходным днем в честь одноименного хита Михаила Шуфутинского. Как сообщалось ранее, в этот день горожане намеревались распевать композицию, чествовать ее исполнителя и наслаждаться пришедшей осенней порой.

Политический деятель, как коренной житель Северной столицы, счел недопустимым крутить песню, пришедшую из кабаков и сомнительной тусовки в городе, где царит атмосфера культуры.

«Я отношусь к людям, которые не слушают Шуфутинского. Он мне совершенно не близок как исполнитель. И песня так себе. Я согласен с теми, кто считает, что надо обращать внимание на произведения искусства, а не на вот эту вот белиберду», — пояснил в беседе с 5-tv.ru Милонов.

По его мнению, инициатива крутить песню Шуфутинского про 3 сентября была бы жизнеспособна где-нибудь в отдаленном городе Иваново. Но жителям Петербурга депутат советовал интересоваться более достойными произведениями.

«Это песня не петербургская абсолютно. Это не имеет ничего общего с петербургским стилем. И, конечно, крутить ее в общественных местах в Петербурге считаю недопустимым, поскольку это оскорбляет эстетические чувства петербуржцев», — заключил Виталий Милонов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировали на идею сделать 3 сентября праздничным днем продюсеры Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин.

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