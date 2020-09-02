Что сказал создатель «Новичка» об отравлении Навального

В интервью «Известиям» один из создателей «Новичка» доктор химических наук Леонид Ринк дал свой экспертный комментарий касательно новостей, которые приходят из Германии.

По мнению профессора, если бы Навальный был отравлен «Новичком», то последствия этого проявились бы еще в России. Действие яда очень быстрое. По словам Ринка, «вообще этого дела бы не было, так как он был бы на кладбище».

Отверг доктор химических наук и аргумент о том, что Навальный мог быть «отравлен» малой дозой вещества.

«Фосфорсодержащие яды в малых дозах очень полезны. Тот самый страшный зарин — лучший пестицид для полей. Так же, как и радиация в малых дозах полезна, так и взбодрить свою нервную систему очень даже недурно, особенно под старость. Я знаю много людей, которые цепляли малые дозы, да я и сам цеплял. И „шо“? Живы, здоровы, гуляем», — сказал Ринк.

Признаки «отравления» не могли не увидеть омские врачи, считает создатель «Новичка».

«Первое — реакция глаз, то есть миоз в любом варианте. Второе — они бы увидели судороги, так как Новичок — вещество судорожного действия. Не слюни и сопли, а обратная штука совершенно. А у него типичная панкреатитная картинка сходится целиком и полностью с тем, что проявляется при отравлении поджелудочной железы», — заявил он.

Тем более, по словам Ринка, при отравлении «Новичком» совершенно другие симптомы.

«Это чушь абсолютная. Потому что никаких симптомов на эту тему нет», — прокомментировал профессор Линк заявление правительства Германии.

Правительство Германии 2 сентября заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако, ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, нет конкретики.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.