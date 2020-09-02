«На кону реноме Берлина»: Захарова назвала заявления ФРГ о Навальном информационной кампанией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Германии по ситуации с Алексеем Навальным очередной информационной кампанией, направленной против России.

В эфире программы «60 минут» на канале «Россия 2» она заявила, что «не знает, куда придет мир», если политики станут отбирать работу у медиков.

«Как только политики начинают заменять собой медицинские учреждения и врачей, сразу можно говорить об абсолютной нечистоплотности, которая лежит в основе подобного подхода. Причем здесь политики, внешнеполитическое ведомство ФРГ? Причем здесь руководство Германии?» — вопрошает Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что российская сторона ожидает от медицинских научных учреждений Германии документальные материалы и заявления, которые предоставлены не были до сих пор.

«Разве на это что-то можно возразить?! Ничего нельзя возразить! Положите на бумагу ваши данные, передайте российской стороне! Наше посольство работает круглосуточно, очень ждет этих материалов!» – сказала Захарова.

Она также заявила, что все остальное называется, по сути, «информационной кампанией» и заявила, что сейчас на кону находится «реноме Берлина», потому что такими вещами, по ее словам, «заниматься нельзя».

Захарова обратила внимание на то, что российскому послу в Берлине Сергею Нечаеву не предоставили никаких деталей по делу Навального в ходе встречи в МИД ФРГ, хотя дипломат просил об этом.

«Как вы считаете, какой ответ он получил от немецких коллег? Никакой. Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок, ничего ровным счетом», — сказала Захарова.

Она также добавила, что Нечаева не уведомляли о возможных санкциях в отношении России по ситуации с Навальным.

Власти Германии 2 сентября заявили о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Тем не менее, в документе не было указано, что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ назвали заявления ФРГ о Навальном антироссийской кампанией.