Дворцовый мост в Петербурге подсветили цветами муаровой ленты

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Главную переправу Северной столицы окрасили 600 огней в память об окончании Второй мировой.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru

Игрой света жители Северной столицы этой ночью могли насладиться и на Дворцовом мосту. В честь окончания Второй Мировой войны его подсветили в цвета, которые присутствуют в муаровой ленте медали «За Победу над Японией».

Окончание войны было ознаменовано капитуляцией страны Восходящего солнца, акт о которой был подписан на борту американского линкора «Миссури». Одну из ведущих ролей тогда сыграл Советский Союз, разгромив Квантунскую армию.

Специалисты окрасили мост при помощи 600 светодиодных светильников. В таком режиме они работали до утра.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, этим вечером в Петербурге установили необычный рекорд — самый массовый синхронный полет дронов. Две с половиной тысячи беспилотников взмыли в ночное небо. Это было похоже на балет светлячков, при этом наполнено особым смыслом.

Ведь 3 сентября в России — день воинской славы, установленный в честь окончания Второй мировой войны. Идея воздушного шоу родилась в городе-герое на Неве, здесь же была собрана эскадрилья.

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