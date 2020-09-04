Полиция опубликовала кадры задержания афроамериканца в Вашингтоне
Ранее арест с применением оружия вновь вызвал волную протестов.
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Фото, видео: www.globallookpress / Vit Simanek; 5-tv.ru
Полиция Вашингтона опубликовала кадры задержания афроамериканца, которое вызвало новую волну протестов в городе.
Видео было сделано с нагрудной камеры офицера. Полицейские обнаружили подозрительную машину и попытались задержать пассажиров. Во время бегства одного из них застрелили. На стоп кадрах видно, что мужчина был вооружен.
Позже у полицейского участка собрались сторонники антирасистского движения: они уверены, что это очередной случай полицейского произвола. Затем активисты отправились к дому мэра Вашингтона, требуя отставки и угрожали поджечь здание.
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