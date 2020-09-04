Россиянам могут запретить брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Эксперты считают, что лишняя финансовая нагрузка загонит заемщиков в тупик. Как итог — неподъемные проценты, долги, банкротство и лишение имущества.

«Потребительские кредиты насколько мы знаем гораздо более высокие по коммерческой ставке, человек не имеет первоначальных накоплений, и дальше соответственно, кредит накладывается на кредит. И квартира отходит к какой-то финансовой организации и попадает в спекулятивный сектор вторичного сырья», — пояснил Сергей Жигарев, председатель комитета Госдумы по экономической политике.

Депутаты рассмотрят инициативу уже в сентябре, но добавляют: какие-либо законопроекты будут приняты лишь в том случае, если идея найдет одобрение со стороны банков и заемщиков.