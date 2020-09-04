Россиянам могут запретить брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке

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Депутаты планируют рассмотреть инициативу уже в сентябре.

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Фото, видео: www.globallookpress / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Россиянам могут запретить брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Эксперты считают, что лишняя финансовая нагрузка загонит заемщиков в тупик. Как итог — неподъемные проценты, долги, банкротство и лишение имущества.

«Потребительские кредиты насколько мы знаем гораздо более высокие по коммерческой ставке, человек не имеет первоначальных накоплений, и дальше соответственно, кредит накладывается на кредит. И квартира отходит к какой-то финансовой организации и попадает в спекулятивный сектор вторичного сырья», — пояснил Сергей Жигарев, председатель комитета Госдумы по экономической политике.

Депутаты рассмотрят инициативу уже в сентябре, но добавляют: какие-либо законопроекты будут приняты лишь в том случае, если идея найдет одобрение со стороны банков и заемщиков.

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