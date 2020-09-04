ФСБ: задержаны 13 человек, планировавшие массовые убийства

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Нюра Незванова
Срочная новость 497

По информации силовиков, предполагаемые злоумышленники готовили нападения на учебные заведения и места массового скопления людей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian FSB press service; ФСБ РФ

Силовики задержали 13 человек, которых подозревают в подготовке массовых убийств с использованием самодельных взрывных устройств.

У предполагаемых злоумышленников изъяли четыре готовых к применению СВУ с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, а также охотничье, травматическое ружье и холодное оружие.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в разных регионах России. Помимо подготовки к убийствам предполагаемые злоумышленники склоняли интрнет-пользователей к совершению этих преступлений. Сообщается, что 11 из них являлись участниками подобного закрытого сообщества в сети.

В дневниках и мобильных телефонах, которые также изъяли силовики, обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей.

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