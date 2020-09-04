Актриса из сериала «Полицейский с Рублевки» Алина Титова вышла замуж — видео

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Анастасия Шадская
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Артистка только сейчас решила рассказать о своем замужестве.

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Фото, видео: Instagram @titalina

Актриса Алина Титова тайно вышла замуж. Торжество состоялось 2 сентября, но для подписчиков артистки, сыгравшей в третьем сезоне сериала «Полицейский с Рублевки» в Instagram, это оказалось полной неожиданностью.

Алина выложила несколько сторис в своем аккаунте, где показала, как проходила свадьба. Место бракосочетания она не назвала. Известно только, что там есть горы, море, красивая долина и виноградники.

Не менее скрытна 28-летняя актриса сериалов «Кухня» и «Деффчонки» была и относительно личности своего избранника. Даже на видео со свадьбы она прикрыла его лицо смайлами.

«Это был такой прекрасный день», — все же призналась она позже фанатам, пишет Starhit.ru.

Молодожены выбрали для себя парные наряды. Жених был в светлом костюме, а невеста — в длинном струящемся платье на тонких бретелях. Туалет помогал выбирать и готовить к церемонии ее отец.

Позже Титова разместила фото в белоснежном платье на фоне гор. Ее образ с открытой спиной, развевающимся подолом и без фаты вызвал восторг в комментариях у фанатов и друзей актрисы.

Instagram @titalina

«Любви, счастья и еще любви»;

«Любви и долгого, счастливого плавания вашему семейному кораблю»;

«Желаю вам четверых детишек! Двух мальчиков и двух девочек!»

«Красивая невеста», — поздравили они девушку с замужеством.

Ранее 5-tv.ru писал про последнюю свадьбу певца Романа Жукова.

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