Новый тренд? Настя Каменских сделала челку-шторку вслед за Бузовой
Певица написала, что «русалочный» образ ей подобрали специально для нового клипа.
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Фото, видео: Instagram @kamenskux, @buzova86
Настя Каменских любит обескураживать поклонников частыми переменами в своем образе. То она милая женственная девушка, то роковая стерва. И что уж тут скрывать, «подлецу все к лицу», как говорится. На этот раз певица предстала в ярком «змеином» костюме с брюками клеш. Яркая блузка цвета фуксия добавила экстравагантности наряду. Завершили образ фиолетовые лодочки.
На голове певица сделала незамысловатый пучок, где локоны собрала на макушке, оставив лишь их кончики на лбу. Благодаря этому, создалось впечатление, что девушка кардинально сменила прическу. Похожий образ не так давно демонстрировала Наташа Королева, а затем и Ольга Бузова, о чем не забыли напомнить Каменских ее фолловеры.
«А на фото — мой первый образ из клипа! Мне он очень нравится и надеюсь, вам понравился тоже! ☺️ Напишите, как он вам», — поинтересовалась Каменских у поклонников.
Подписчики звезды сошлись в одном — певица выглядит ошеломительно. Некоторым показался этот образ знакомым еще и по мультфильму «Русалочка», где Каменских, безусловно, сыграла бы роль Ариэль.
«Попа, как у Ким»
«Ты делаешь любой образ бомбезным»
«Крутая и очень красивая», — написали ей поклонники.
Настя Каменских не так давно вышла замуж за своего партнера по сцене Потапа. Их свадьба состоялась в мае 2019 года, они счастливы в браке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Каменских обнажилась на лугу и соединилась с Вселенной.
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