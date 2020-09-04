«Это было драйвово!» — конкурсант «Большой перемены» о выступлении с Арбениной
Хор участников конкурса спел с артисткой в рамках программы фестиваля «Таврида-АРТ»
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Фото, видео: 5-tv.ru
Хор участников Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» исполнил композицию «Гавань» вместе с лидером группы «Ночные Снайперы» Дианой Арбениной в рамках программы фестиваля «Таврида-АРТ». Один из конкурсантов Александр Иванов поделился эмоциями от выступления.
«Это было очень драйвово, очень эмоционально. Я очень рад, что я выступил на одной сцене со звездой. Спасибо „Большой перемене“, спасибо „Тавриде“ за такую возможность», — поблагодарил школьник.
Юноша рассказал, что принял участие в конкурсе через социальную сеть «ВКонтакте». Особенно он отметил высокий уровень организации соревнования.
«Из-за моего плотного графика я не успел поучаствовать в полуфинале, но при этом я наблюдал за всем процессом в их сообществе „ВКонтакте“», — заметил Иванов.
Молодой человек занимается одновременно сольфеджо, английским языком, математикой, хореографией, вокалом и актерским мастерством. Его мечта — выступить на большой сцене со своей авторской песней.
На сцену вместе с Дианой Арбениной 3 сентября вышли 160 российских школьников, приехавших из разных уголков страны. Все они — участники конкурса «Большая перемена», в котором занято более миллиона старшеклассников. Цель соревнования — дать шанс проявить свои сильные стороны каждому подростку.
Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Кириенко назвал главную цель фестиваля «Таврида-АРТ».
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