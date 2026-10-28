Заочное обучение для инженеров в России могут отменить

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Василиса Власова
Василиса Власова 20 0

Ограничения распространят на те направления, которые работают на задачи технологической независимости и технологического лидерства нашей страны.

Смогут ли инженеры учиться заочно

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Совет Федерации предлагает убрать заочное обучение для части инженерных и технических специальностей. Об этом сказано в проекте постановления верхней палаты парламента, адресованном Минобрнауки РФ.

«Рекомендовать министерству науки и высшего образования РФ <…> актуализировать федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования в части <…> исключения возможности осуществления обучения в заочной форме по отдельным специальностям и направлениям подготовки высшего образования, относящимся к области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки», — предложили в документе.

Согласно проекту постановления, данные ограничения распространят на те направления обучения, которые работают на задачи технологической независимости и технологического лидерства нашей страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия притягивает все больше учащихся из-за рубежа. У большинства студентов поступление оказалось первым длительным погружением в новую среду — 72% до начала учебы не жили в РФ. Чаще всего на первом году мешали непривычный климат и недостаточный уровень русского языка.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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