Российские регионы снимают ограничения по коронавирусу
Хабаровский край первым вернулся к нормальной жизни после пандемии.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
«Просто сказка!» — сын певицы Валерии поделился кадрами со второго дня свадьбы
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christiane Bosch; 5-tv.ru
В Хабаровском крае с 4 сентября отменены все ограничения, введенные из-за коронавируса. Это первый в России регион, вернувшийся после пандемии к нормальной жизни. Впрочем, власти сохранили ряд рекомендаций. Жителям советуют не забывать про маски и соблюдать безопасную дистанцию.
К новому этапу снятия ограничений готовятся и в Петербурге. С 12 сентября возобновляют работу фуд-корты, кинотеатры и театры.
В Роспотребнадзоре при этом напоминают — необходимо соблюдать правила безопасности. Ранее в одном из театров, который уже приступил к работе, была зафиксирована вспышка коронавируса. При подготовке к спектаклю заразились артисты. Сейчас они здоровы и также, как и другие петербургские актеры, готовы к встрече со своими зрителями.
С 12 сентября в Петербурге также отменяется предварительная запись для посетителей бассейнов, фитнес-центров, библиотек и архивов.
Читайте также
88%
-0.29 89.04
-0.10
Нашли ошибку?