Российские регионы снимают ограничения по коронавирусу

В Хабаровском крае с 4 сентября отменены все ограничения, введенные из-за коронавируса. Это первый в России регион, вернувшийся после пандемии к нормальной жизни. Впрочем, власти сохранили ряд рекомендаций. Жителям советуют не забывать про маски и соблюдать безопасную дистанцию.

К новому этапу снятия ограничений готовятся и в Петербурге. С 12 сентября возобновляют работу фуд-корты, кинотеатры и театры.

В Роспотребнадзоре при этом напоминают — необходимо соблюдать правила безопасности. Ранее в одном из театров, который уже приступил к работе, была зафиксирована вспышка коронавируса. При подготовке к спектаклю заразились артисты. Сейчас они здоровы и также, как и другие петербургские актеры, готовы к встрече со своими зрителями.

С 12 сентября в Петербурге также отменяется предварительная запись для посетителей бассейнов, фитнес-центров, библиотек и архивов.