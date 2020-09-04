Шойгу провел заседание министров обороны стран ШОС и ОДКБ

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До официальной части участники заседания посетили парк «Патриот» и Главный Храм Вооруженных сил России.

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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru

В Москве прошло заседание глав оборонных ведомств участников стран СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ. В повестке дня — расширение сотрудничества, а также совместная борьба с терроризмом.

До официальной части участники заседания посетили с экскурсией парк «Патриот» и Главный Храм Вооруженных сил России.

Делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу возложила цветы у памятника «Матери победителей», а также высадила яблони в «Саду памяти».

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