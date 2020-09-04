Шойгу провел заседание министров обороны стран ШОС и ОДКБ

В Москве прошло заседание глав оборонных ведомств участников стран СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ. В повестке дня — расширение сотрудничества, а также совместная борьба с терроризмом.

До официальной части участники заседания посетили с экскурсией парк «Патриот» и Главный Храм Вооруженных сил России.

Делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу возложила цветы у памятника «Матери победителей», а также высадила яблони в «Саду памяти».