Один из 13 подозреваемых в подготовке терактов стал фигурантом уголовного дела

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Светлана Александрова
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Ранее сообщалось, что при обысках у подростков, обсуждавших массовые убийства в соцсетях, изъяты взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие.

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; ФСБ РФ

Только один из 13 задержанных ФСБ подростков, подозреваемых в подготовке терактов в учебных заведениях, стал фигурантом уголовного дела. По данным РЕН ТВ, это 15-летний житель Минусинского района Красноярского края. Следователи уверены, что он действительно готовил нападение на школу.

Остальные задержанные состояли в одном из закрытых форумов с соцсетях и делились информацией об изготовлении взрывных устройств и планами устроить теракт в своих учебных заведениях.

12 человек, попавшие в поле зрение ФСБ, пока не являются подозреваемыми или обвиняемыми. Некоторые из них еще не достигли возраста уголовной ответственности. Часть из них отпустили домой, других отправили под наблюдение психиатров.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, ФСБ обнародовала видео задержания подозреваемых в подготовке массовых убийств. В сообщении говорилось, что они намеревались использовать самодельные взрывные устройства, зажигательные смеси и холодное оружие. В ходе обысков спецслужбы изъяли личных дневники и смартфоны, в которых «обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей». Кроме того, изъято четыре готовых к применению взрывных устройства с поражающими элементами, а также охотничье, травматическое и холодное оружие.

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