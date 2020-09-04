Игры с мертвыми животными, плевки, камни, мат. Как двое малолетних хулиганов третируют Ломоносов

Двое малолетних хулиганов терроризируют жителей города Ломоносов. Выходки двух братьев — учеников второго и шестого классов — продолжаются уже несколько лет, однако на минувшей неделе чаша терпения горожан переполнилась. Как рассказала 5-tv.ru волонтер-зоозащитник, пожелавшая остаться анонимной, граждане собрали более 300 подписей и свидетельских показаний и обратились в полицию. Последней каплей послужили ролики, в одном из которых младший брат жестоко избивает кота (по некоторым данным играет с трупом животного — Прим. ред.), в другом — швыряет в пенсионера стеклянной бутылкой. Записи появились в сети и всколыхнули волну народного возмущения.

«На данном этапе удалось собрать 333 подписи. Мы хотим, чтобы прекратилось насилие над животными. Потому что неоднократно было установлено, что они кидались крысами, другими мертвыми животными. И некоторые люди говорили, что отбивали у них котят, щенков и так далее», — рассказала активистка.

На этом перечень пакостей, которыми развлекаются дети, не заканчивается. По словам сотрудницы местной санэпидстанции (СЭС), издеваются они не только над братьями меньшими, но и над людьми. Иногда портят имущество — в учреждении сломали дверь, регулярно царапают машины. Не пренебрегают и крепким словцом. При этом на замечания от взрослых просто не реагируют.

«Материли нас последними словами. Звонят в дверь, убегают, отбегают подальше. Ты открываешь дверь, а на тебя льются отборные ругательства — такие слова не каждый взрослый знает! Они кидались камнями, плевались, устраивали целое безобразное шоу», — пожаловалась женщина.

Достается от братьев и взрослым, и сверстникам. Ученики школы, куда ходят юные хулиганы, признались, что издеваются они над всеми без разбору — задирают малышей, школьников постарше, даже педагогов.

«Палками, стекляшками били, просто так. Они плохие, потому что один мальчик убил кота», — рассказал один из ребят.

Не исключено, что детьми просто некому заниматься. По словам другого ребенка, семья у задир неблагополучная. Отсюда и такой непритязательный выбор «досуга».

«Родители у них пьют. Папа был в тюрьме, а мама пьет. Задирали моего брата, ему 11 лет. Харкаются, обзывают. Срывают уроки, обзывают матами учителей», — поделился другой школьник.

Этих детей еще можно спасти, убеждена волонтер-зоозащитник. Обращаясь к правоохранителям, местные жители не преследуют цель устроить публичную травлю. Напротив, надеются привлечь внимание к проблеме воспитания мальчиков.

«Мы хотим оградить наш город и наших детей от таких асоциальных личностей. И, в том числе, возможно, этих детей можно спасти. Если сейчас придать максимальную огласку, провести усиленный контроль органами опеки и полицией, то, возможно, дети поменяются. Возможно, семья начнет уделять им максимальное внимание, даст достойное воспитание, и спустя годы, это все забудется. Поэтому я бы хотела придать резонанс этому делу», — заключила активистка.

На жалобы местных жителей уже отреагировали правоохранители. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в отношении семьи, где проживают мальчики, начата проверка.

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