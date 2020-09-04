«Не тороплюсь быть дедушкой»: Пригожин рассказал, почему сын Валерии решился на женитьбу
Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной спустя год знакомства. Многие предположили, что в ЗАГС молодожены поспешили из-за вероятной беременности Лианы Волковой.
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Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin, @lianavolkovaa, @nastyaafed; 5-tv.ru
Торжественная церемония бракосочетания Арсения Шульгина и Лианы Волковой прошла 28 августа. Невеста выходила замуж в платье с очень пышной юбкой, зрительно увеличивающей живот. В сети предположили, что она ждет ребенка. Мнением о готовности молодоженов стать родителями в интервью 5-tv.ru поделился отчим жениха Иосиф Пригожин.
«Если бы они не были готовы, то, наверное, на такой серьезный шаг бы не пошли», — заявил продюсер.
Он отметил, что это их личное дело и задавать молодоженам вопросы, скоро ли те обзаведутся детьми, неэтично и несовременно. Поэтому на эту тему отчим с сыном никогда не разговаривал. У Пригожина нет цели как можно скорее понянчить внуков, и он будет рад тому повороту событий, который подарит ему судьба.
«Я не тороплюсь быть дедушкой. Как и Валерия не торопится стать бабушкой», — сообщил муж Валерии.
Также продюсер прокомментировал слухи, которые разлетелись в сети после женитьбы Шульгина. В том числе, выдуманную зависимость сына Валерии от наркотиков и то, что шикарное празднование свадьбы ему оплатили родители.
«Он светлый, чистый, глубоко порядочный человек, хорошо воспитанный парень. А то, что кто-то пытается зацепиться к нему и пытается это все делать, это крайне ублюдская позиция, и за это рано или поздно кому-то придется расплачиваться», — заявил Пригожин.
Также он выразил сожаление, что в сети появилось множество людей, пытающихся за счет публикации вымыслов про других людей заработать себе на жизнь.
«Демократия — это не вседозволенность. Там, где начинается свобода одного, заканчивается свобода другого. Не нужно искать черную кошку в темной комнате. Я буду каждый день выступать с инициативой, чтобы закрыли интернет. Мы не готовы пользоваться интернетом», — прокомментировал продюсер распространяющиеся вокруг молодоженов слухи.
Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Валерия опубликовала гневный пост, посвященный слухам на тему свадьбы сына. Певица заявила, что авторам лживых публикаций о ее семье не удастся подпортить жизнь молодоженам, и после их вбросов отношения возлюбленных станут только крепче.
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