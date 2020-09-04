Свисающие «мертвецы» в мешках появились на фасаде московской больницы — видео

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Молодцова Анна
Эксклюзив 618

Жуткое зрелище напугало проходящих мимо жителей столицы.

Фото, видео: www.globallookpress / Daniil Ivanov; 5-tv.ru

Жители Москвы, оказавшиеся на улице Щепкина, стали свидетелями пугающей картины. «Трупы» в мешках появились на стенах Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ).

Как оказалось, данный «перформанс» является частью декораций: рядом с медучреждением проходят съемки нового клипа известного рэпера Хаски. Как сообщил продюсер проекта Михаил Маризов, «мертвые люди», на которые испуганно озираются москвичи, на самом деле являются манекенами. Он отметил, что не хочет раскрывать идею клипа до премьеры.

«Я думаю, идею глупо сейчас раскрывать. Идею вы увидите все, когда премьера клипа будет», — сказал Маризов корреспонденту 5-tv.ru.

Продюсер заметил, что съемочная группа получила разрешение на съемки и заявил, что ни видит ничего страшного в висящих на стенах «трупах».

«Кто как воспринимает. Можно и просто человека в травку положить, тоже все подумают, что человек умер», — сказал он.

На комментарий о том, что такое зрелище может напугать маленьких детей, продюсер заметил, что они в любом случае смотрят разного рода клипы и фильмы.

«Творчество оно такое…», — резюмировал Маризов.

Однако проходящие мимо москвичи по-разному отнеслись к задумке авторов клипа. Кто-то остался не в восторге от подобного художественного образа.

«Ощущение, что просто мертвые люди повешены и их сгружают. Неприятно очень», — рассказала прохожая.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербургскому кафе грозит крупный штраф за непристойную рекламу.

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