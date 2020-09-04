На фоне слухов об ухудшении здоровья Корчевников удивил эфиром с Шуфутинским

На фоне сообщений о стремительном ухудшении здоровья Бориса Корчевникова телеведущий удивил поклонников новым выпуском программы «Судьба человека», в котором гостем стал Михаил Шуфутинский.

Уже несколько недель СМИ и социальные сети обсуждают новости о стремительной потере Корчевниковым слуха после перенесенной пять лет назад операции по удалению опухоли головного мозга. Поэтому, как пишет «Экономика сегодня», зрители особенно внимательно следили за тем, как ведет себя телеведущий во время очередного эфира 3 сентября.

В этот день передача была посвящена ставшему мемом одноименному хиту шансонье. Поклонники Бориса отметили его хорошее настроение и то, как весело он смеялся вместе с Шуфутинским над шутками о песне «Третье сентября». Однако некоторым показалось, что в движениях и речи Корчевникова заметны некоторые осложнения, что, впрочем, не мешает ему интересно и живо вести разговор с гостем.

«Корчевников уже плохо говорит?»

«Явно. Но все равно отлично чувствует собеседника»

«Борис, как хорошо, что вы смеетесь. Люблю Бориса и желаю ему здоровья», — приводит агентство комментарии зрителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники отмечают 3 сентября Шуфутинов день даже в космосе.