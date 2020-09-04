«Мой маленький принц»: Виторган показал, как учит сына читать на отдыхе в Турции
Актер и его возлюбленная Нино Нинидзе отправились в отпуск вместе с детьми.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @mvitorgan
Максим Виторган поделился трогательными кадрами с отдыха в Турции, где он проводит время со своим трехлетним сыном Платоном.
Актер показал, как малыш весело резвится в море, выложив фото, на котором он запечатлен в момент выныривания из воды. Публикацию Виторган сопроводил словами, трогающими до глубины души.
«Мой монастырь. Мое укрытие. Моя сила. Мое спасение. Мой свет. Мой маленький принц», — с нежностью написал экс-супруг Ксении Собчак на своей странице в Instagram.
Он рассказал, что, несмотря на столь юный возраст сына, уже попытался прочитать с ним самый известный рассказ Антуана де Сент-Экзюпери. По его словам, книга малышу «зашла очень хорошо» и вызвала бурные обсуждения.
И словно в доказательство того, что на курорте отец и сын не только отдыхают, но и просвещаются, Виторган выложил в сторис занимательное видео. На нем актер с помощью азбуки учит Платона читать по буквам, поправляя его ошибки.
Подписчики актера похвалили его за то, что он уже с раннего возраста прививает ребенку любовь к знаниям и литературе и все свободное время посвящает сыну.
К слову, в путешествие Максим отправился не только с Платоном. Компанию им составила возлюбленная актера Нино Нинидзе и ее сын от брака с актером Кириллом Плетневым. Влюбленные делятся моментами совместного отдыха в сети, радуя фанатов. При этом пользователи отметили, что Ксения Собчак спокойно отпустила сына отдыхать с новой избранницей бывшего мужа.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак впервые раскрыла причину расставания с Виторганом.
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