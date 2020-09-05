🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 сентября, Луна в знаке Овна придаст всем представителям знаков зодиака активности. При этом, не стоит забывать об отдыхе и собственном здоровье. Дела будут идти так, как вы задумали.

♈ Овен

Овны, этот день станет поистине результативным. Все предложенные вами проекты получат одобрение и поддержку руководства. Не исключено, что начальство в обозримом будущем рассмотрит вопрос о повышении вам зарплаты. Не бойтесь проявлять инициативу!

Космический совет: чаще проявляйте инициативу при решении служебных вопросов.

♉ Телец

5 сентября представителям этого астрологического символа стоит позаботиться о своем здоровье. В настоящее время вы вряд ли наблюдаете у себя какие-либо симптомы заболеваний. Несмотря на это, подумайте о будущем и избегайте стрессовых ситуаций. Необходимо уделять больше времени сну и прогулкам на свежем воздухе.

Космический совет: подумайте о будущем и избегайте стрессовых ситуаций.

♊ Близнецы

Близнецы, сегодня будьте особенно внимательны к внутренним желаниям. Не откладывайте на потом то, чем можете порадовать себя что называется здесь и сейчас. Посвятите субботу отдыху или займитесь полезными делами. Не забывайте и о моральной разгрузке.

Космический совет: будьте особенно внимательны к внутренним желаниям.

♋ Рак

Несмотря на выходной, Раки, звезды рекомендуют по возможности решить скопившиеся рабочие вопросы именно в этот день. Соберите волю в кулак и идите вперед к намеченным целям. Поверьте, положительный результат не заставит себя долго ждать.

Космический совет: соберите волю в кулак и идите вперед к намеченным целям.

♌ Лев