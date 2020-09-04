Как встретить своего суженого и поскорее выйти замуж — советы астролога

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Софья Зуева
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Существует способ приблизить встречу с мужчиной жизни, если «замуж нетерпеж».

Как встретить своего суженого и поскорее выйти замуж — советы астролога

Фото: www.globallookpress / Artur Cupak

Одиноких девушек в большинстве случаев очень интересует вопрос, когда они наконец-таки выйдут замуж. В поисках ответа барышни обращаются к астрологам и часто спрашивают, можно ли приблизить дату появления в их судьбе большой любви, пишет издание GRAZIA.

Эзотерики считают, что все события в жизни человека предначертаны. Однако повлиять на течение своей жизни все-таки можно. Например, облагораживая карму.

Мечтающие поскорее встретить избранника должны заниматься добрыми делами и посвятить время благотворительности. Это называется «кармический менеджмент». Понятие в обиход ввел тибетский монах, писатель Майкл Роуч, который смог доказать Западному миру существование законов кармы.

Найдите людей, нуждающихся в заботе — стариков или детей без родителей. Отдавая, получите — гласит мудрость. В данном случае этот закон обязательно повлияет на осуществление вашего желания выйти замуж.

Однако нужно учесть, что добрые поступки должны совершаться без корыстного умысла, с искренним желанием помочь, иначе никакого эффекта такая деятельность не принесет.

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