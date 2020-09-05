Die Welt: Россия неуязвима перед давлением Запада

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Светлана Шевченко
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Старший бизнес-редактор немецкого издания уверен, что в вопросе ужесточения экономических санкций ситуация значительно изменилась.

Die Welt: Россия неуязвима перед давлением Запада

Фото: Depositphotos / Tribaliumivanka

Перед давлением Запада Россия неуязвима и в этом ей помогают значительные золотовалютные резервы. Так считает старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц.

По его мнению, в вопросе ужесточения экономических санкций против России ситуация значительно изменилась за прошедшие годы. Кроме того наша страна нарастила свои резервы за период кризиса, который достиг рекордного уровня в 600 миллиардов долларов, подчеркивает журналист. Особо важен тот факт, что антироссийские санкции за это время и высокие цены на нефть никак не повлияли в отрицательную, как западные политики полагали, сторону.

«У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане», — цитирует РИА Новости опубликованное в статье немецкого издания мнение стратега независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера.

В своей оценке успешных экономических результатов в России бизнес-редактор высказал мнение, что к этому привела успешная политика Владимира Путина, который «имеет ряд очень важных принципов и убеждений в экономической сфере». В частности, стратегия наращивания финрезервов и стремление избежать чрезмерную долговую нагрузку. Кроме того, уход от доллара в пользу увеличения запасов золота является, по мнению эксперта имеет особую важность в достижении рекордных показателей.

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