Раздался вширь: солист «Руки вверх!» заметно поправился после самоизоляции

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков стал объектом многочисленных обсуждений после появления на музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, 44-летний музыкант заметно поправился после соблюдения режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

Instagram@sezhukov

Издание отмечает, что еще недавно исполнитель популярной «Крошка моя» демонстрировал результаты похудения и хвастался подтянутой фигурой, а сейчас колоритные объемы Сергея Жукова с трудом скрывала свободная одежда.

В самом начале карьеры у солиста «Руки вверх!» уже прослеживалась склонность к полноте. Музыкант не переживал по этому поводу. Тем более, что поклонницы сходили с ума по своему кумиру и мечтали, что настанет день, когда певец удостоит их своим вниманием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропала единственная солистка группы «Руки вверх!».