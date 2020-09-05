Раздался вширь: солист «Руки вверх!» заметно поправился после самоизоляции
Сергей Жуков умудрился удивить поклонников произошедшими с ним метаморфозами.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @sezhukov
Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков стал объектом многочисленных обсуждений после появления на музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, 44-летний музыкант заметно поправился после соблюдения режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
Издание отмечает, что еще недавно исполнитель популярной «Крошка моя» демонстрировал результаты похудения и хвастался подтянутой фигурой, а сейчас колоритные объемы Сергея Жукова с трудом скрывала свободная одежда.
В самом начале карьеры у солиста «Руки вверх!» уже прослеживалась склонность к полноте. Музыкант не переживал по этому поводу. Тем более, что поклонницы сходили с ума по своему кумиру и мечтали, что настанет день, когда певец удостоит их своим вниманием.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропала единственная солистка группы «Руки вверх!».
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