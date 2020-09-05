Евгений Петросян признался поклонникам в Instagram, что замечает в себе кое-какие изменения с возрастом. Вопреки стереотипам, он не посетовал на старость, а лишь отметил, что все больше становится похожим на родителя.

«Надо же! В пожилом возрасте я становлюсь все больше и больше похожим на своего отца. Это очень украшает мое самосознание. Короче, мне приятно!» — написал Петросян.

На фото, прикрепленном к посту, юморист позирует сидя на диване. Рядом с ним лежит соломенная шляпа, сам артист довольно улыбается и смотрит в камеру.

Instagram @petrosyanevgeny

Фанаты принялись уверять своего кумира, что никакой он не пожилой, а очень даже - мужчина в самом расцвете сил.

«Вы красивый, молодой, счастливый. Так держать!»

«Молодость с вами!»

«Ну и хорошо — кайфуйте!»

«Это так здорово, когда сын похож на отца!»

«Пожилой возраст отменяется», — писали фолловеры.

Евгению Петросяну — 74 года. Последние два года выдались для артиста бурными на события: он развелся с четвертой женой Еленой Степаненко, с которой прожил более 30 лет. После он женился на своей помощнице, 39-летней Татьяне Брухуновой. Публика неоднозначно приняла выбор юмориста, некоторые обвиняли Петросяна в желании молодиться на фоне новой супруги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Евгений Петросян показал мускулы и порассуждал о возрасте.