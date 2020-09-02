«Чего вы старые-то такие?» — Петросян показал мускулы и порассуждал о возрасте
Через две недели юморист будет праздновать свое 75-летие.
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Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny
Юморист Евгений Петросян любит пошутить и над другими, и над собой. На личной странице в сети Instagram он рассказал фанатам, как относится к своему солидному возрасту. Все-таки 16 сентября он будет отмечать 75-й день рождения.
Оказалось, что больше вопросов у Петросяна вызывает возраст других.
«Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: „Чего вы такие старые-то?!“», — пошутил он под серией фото о своем активном отдыхе в Сочи.
Юморист сейчас вместе с молодой возлюбленной Татьяной Брухуновой проводят отпуск в Краснодарском крае России. Еще недавно он жаловался поклонникам, что ему никак не удается договориться о времени переноса своих гастролей.
Подписчики Петросяна оценили его жизнеутверждающий пост.
«Вы больше на озорного мальчишку похожи»;
«Отличная форма»;
«Морской котище!»;
«Хорош, дедулька», — прокомментировали они.
Ранее 5-tv.ru показывал, почему Петросян перестал стесняться молодой спутницы.
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