Юморист Евгений Петросян любит пошутить и над другими, и над собой. На личной странице в сети Instagram он рассказал фанатам, как относится к своему солидному возрасту. Все-таки 16 сентября он будет отмечать 75-й день рождения.

Оказалось, что больше вопросов у Петросяна вызывает возраст других.

«Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: „Чего вы такие старые-то?!“», — пошутил он под серией фото о своем активном отдыхе в Сочи.

Юморист сейчас вместе с молодой возлюбленной Татьяной Брухуновой проводят отпуск в Краснодарском крае России. Еще недавно он жаловался поклонникам, что ему никак не удается договориться о времени переноса своих гастролей.

Instagram @petrosyanevgeny

Подписчики Петросяна оценили его жизнеутверждающий пост.

«Вы больше на озорного мальчишку похожи»;

«Отличная форма»;

«Морской котище!»;

«Хорош, дедулька», — прокомментировали они.

Ранее 5-tv.ru показывал, почему Петросян перестал стесняться молодой спутницы.