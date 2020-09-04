Жених и невеста сделали фото за несколько минут до гибели одного из них

Жених и невеста — Жуан Гильерме Торрес Фадини и Лариса Кампос из Бразилии — вместе с друзьями отмечали важное событие в жизни — их помолвку. Перед тем, как молодой человек нырнул в реку, влюбленные решили сделать памятную фотографию, пишет G1.

Спустя несколько минут девушка узнала жуткое известие — ее жениха больше нет.

Жуан Гильерме Торрес Фадини вместе с приятелями на спор решили доплыть до другого берега, однако поняли, что им это не под силу. В какой-то момент парни потеряли из виду жениха, он исчез под водой.

Позже спасатели нашли тело Жуана.

«Теперь все, что у меня осталось, — это воспоминания о том, что мы пережили или мечтали пережить», — сказала девушка.

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