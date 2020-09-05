Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева призналась в служебном романе

Участница Comedy Woman и актриса сериала LOVE IS Надежда Сысоева раскрыла, как зовут ее тайного молодого человека. Это один из ее коллег по шоу, пишет портал «Дни.ру».

Возлюбленного знаменитой блондинки зовут Дмитрий Чернак. Он один из авторов в Comedy Woman. Кроме сценарного дела, он несколько раз пробовал себя и на сцене в качестве актера проекта, рассказала она на YouTube-шоу «Петя любит выпить».

Сысоева поведала, что сначала они были отличными друзьями, и лишь потом между ними промелькнула искра. По работе они должны были поцеловаться на сцене — это привело к началу их отношений. У пары немало общих интересов, помимо юмора. Они вместе занимаются серфингом, много путешествуют, и период самоизоляции провели вместе.

Надежда раньше не раскрывала деталей их отношений из-за неудачного опыта в прошлом. Более трех лет она была девушкой солиста группы «Банд’Эрос» Романа Пана и активно делилась подробностями отношений в соцсетях. Это и привело к расставанию. Повторения такой истории она не хочет.

Ходили слухи о связи 36-летней звезды Comedy Woman с комиком Павлом Волей, но девушка опровергла эту информацию.

Ранее 5-tv.ru писал, как Надежда Сысоева поразила поклонников своим хамством.