Прятался в лесу: задержан мужчина, нанесший экс-любовнице более 10 ударов ножом

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Нюра Незванова
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Жуткое видео, на котором подозреваемый бьет женщину ножом в магазине, вызвало шквал обсуждения в сети.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Eisenhuth; Вконтакте @typicalzainsk

Подозреваемого в зверском нападении на женщину в магазине города Заинск в Татарстане задержан. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина скрывался в лесу. Правоохранители отследили его перемещения по камерам наблюдения, взяли в «кольцо», после чего предполагаемый злоумышленник сдался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предположительно причиной агрессии нападавшего стало заявление в полицию, которое написала потерпевшая. Женщина обвинила экс-сожителя в изнасиловании.

Момент как разъяренный мужчина забегает в продуктовый магазин и с остервенением бьет свою жертву попал в объектив камеры наблюдения. По предварительным данным, он нанес ей не менее десяти ударов ножом. Женщине чудом удалось выжить.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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