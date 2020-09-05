Прятался в лесу: задержан мужчина, нанесший экс-любовнице более 10 ударов ножом

Подозреваемого в зверском нападении на женщину в магазине города Заинск в Татарстане задержан. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина скрывался в лесу. Правоохранители отследили его перемещения по камерам наблюдения, взяли в «кольцо», после чего предполагаемый злоумышленник сдался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предположительно причиной агрессии нападавшего стало заявление в полицию, которое написала потерпевшая. Женщина обвинила экс-сожителя в изнасиловании.

Момент как разъяренный мужчина забегает в продуктовый магазин и с остервенением бьет свою жертву попал в объектив камеры наблюдения. По предварительным данным, он нанес ей не менее десяти ударов ножом. Женщине чудом удалось выжить.

По данному факту возбуждено уголовное дело.