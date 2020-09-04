Мужчина нанес бывшей любовнице более 10 ножевых ранений — видео (18+)
По данным следователей, причиной нападения стало обращение потерпевшей в полицию с заявлением об изнасиловании.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Вконтакте @typicalzainsk
В городе Заинске, в Республике Татарстан, 47-летний мужчина напал с ножом на женщину прямо в магазине. Это случилось около 13 часов по местному времени (соответствует московскому) в магазине «Бристоль». Момент зафиксировали камеры наблюдения, шокирующая запись почти сразу появилась в соцсетях. На ней видно, как напавший, врывается в торговый зал, бросается к женщине и наносит ей более десяти ударов острым предметом. Покупатели при этом бросаются врассыпную.
«Потерпевшая написала заявление о привлечении к уголовной ответственности за изнасилование своего бывшего сожителя. Дождавшись, когда та выйдет на улицу, мужчина проследовал за ней в магазин, после чего нанес ей множественные ножевые ранения по различным частям тела», — рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.
Пострадавшая госпитализирована. Злоумышленник с места преступления скрылся. Как сообщили в прокуратуре Татарстана, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Там также отметили, что ранее подозреваемый уже попадал в поле зрение правоохранителей в связи с избиением и угрозой убийством бывшей супруги.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как житель Подмосковья зарезал супругу, придя к ней на работу в детский сад.
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