В городе Заинске, в Республике Татарстан, 47-летний мужчина напал с ножом на женщину прямо в магазине. Это случилось около 13 часов по местному времени (соответствует московскому) в магазине «Бристоль». Момент зафиксировали камеры наблюдения, шокирующая запись почти сразу появилась в соцсетях. На ней видно, как напавший, врывается в торговый зал, бросается к женщине и наносит ей более десяти ударов острым предметом. Покупатели при этом бросаются врассыпную.

«Потерпевшая написала заявление о привлечении к уголовной ответственности за изнасилование своего бывшего сожителя. Дождавшись, когда та выйдет на улицу, мужчина проследовал за ней в магазин, после чего нанес ей множественные ножевые ранения по различным частям тела», — рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

СК РФ

Пострадавшая госпитализирована. Злоумышленник с места преступления скрылся. Как сообщили в прокуратуре Татарстана, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Там также отметили, что ранее подозреваемый уже попадал в поле зрение правоохранителей в связи с избиением и угрозой убийством бывшей супруги.

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