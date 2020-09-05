Дочь Михаила Ефремова посетила митинг в Минске с «радужным» флагом

Дочь Михаила Ефремова, который проходит обвиняемым по делу о смертельном ДТП, приехала в Белоруссию, чтобы поучаствовать в протестных акциях. О своей поездке девушка ранее написала в Twitter.

Анна-Мария появилась в центре Минска, где проходит шествие женщин, в составе колонны ЛГБТ. На плечах у девушки — «радужный» флаг.

В шествии участвуют порядка двух-трех тысяч человек. Кроме бело-красно-белых флагов в руках протестующих видны флаги США, Литвы, Украины, Британии, Канады и ряда других стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Митингующие не согласны с результатами выборов президента. Победу на них в шестой раз одержал Александр Лукашенко, он получил более 80% голосов избирателей.