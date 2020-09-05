Дочь Михаила Ефремова посетила митинг в Минске с «радужным» флагом

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Нюра Незванова
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Анна-Мария поучаствовала на протестной акции в столице Белоруссии в составе колонны ЛГБТ.

Дочь Михаила Ефремова посетила митинг в Минске с «радужным» флагом

Фото: Радио Свобода

Дочь Михаила Ефремова, который проходит обвиняемым по делу о смертельном ДТП, приехала в Белоруссию, чтобы поучаствовать в протестных акциях. О своей поездке девушка ранее написала в Twitter.

Анна-Мария появилась в центре Минска, где проходит шествие женщин, в составе колонны ЛГБТ. На плечах у девушки — «радужный» флаг.

В шествии участвуют порядка двух-трех тысяч человек. Кроме бело-красно-белых флагов в руках протестующих видны флаги США, Литвы, Украины, Британии, Канады и ряда других стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Митингующие не согласны с результатами выборов президента. Победу на них в шестой раз одержал Александр Лукашенко, он получил более 80% голосов избирателей.

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