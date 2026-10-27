Новый «Служебный роман»: кто из актеров мог бы сыграть в фильме в 2026 году

Формула «Служебного романа» не устарела за почти полвека: рабочие будни, служебные интриги и два одиноких человека, которым непросто сделать шаг навстречу друг другу.

Если перенести эту историю в 2026 год, статистическое учреждение могло бы превратиться в современный офис, а неловкие разговоры в коридорах — дополниться перепиской в рабочих чатах.

Кто из современных актеров мог бы сыграть Калугину, Новосельцева, Самохвалова и Рыжову? 5-tv.ru пофантазировал, каким получился бы новый актерский состав любимой картины.

О чем фильм «Служебный роман» 1977 года

Фильм СССР Служебный роман — новые фото актеров. Фото: кадр из фильма «Служебный роман», режиссер Эльдар Рязанов, 1977 г.

Статистическое управление — место, где жизнь течет размеренно и предсказуемо.

Анатолий Ефремович Новосельцев, скромный служащий, воспитывает двоих сыновей после ухода жены. По сюжету ему 38. Повышение — его давняя мечта, но он слишком робкий, чтобы обратиться к начальнице напрямую, а Людмила Прокофьевна Калугина, директор учреждения, известна среди подчиненных жестким нравом и полным отсутствием женственности. За глаза ее называют «мымрой» и «нашей старухой», хотя на самом деле Калугиной только 36 лет.

Сюжет стремительно закручивается после появления в конторе Юрия Самохвалова — бывшего сокурсника Новосельцева, назначенного заместителем Калугиной. Новый зам предлагает приятеля на должность начальника отдела и советует ему попробовать приударить за директрисой ради карьеры. Как раз планируется торжество в честь назначения Самохвалова.

Новосельцев, конечно, человек стеснительный, но последовать совету решается.

Актеры для этого фильма Эльдара Рязанова были подобраны очень быстро, режиссер практически сразу понял, кого видит в главных ролях. Романтическая комедия стала лидером проката, а Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков, сыгравшие главных героев, были признаны лучшими актерами 1978 года по версии журнала «Советский экран».

Людмила Прокофьевна Калугина — актриса Виктория Толстоганова

Фильм СССР Служебный роман — новые фото актеров. Фото: кадр из фильма «Служебный роман», режиссер Эльдар Рязанов, 1977 г.; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

«Служебный роман» создавался на основе пьесы Рязанова «Сослуживцы». И вот однажды режиссера осенило, что главная роль — Людмилы Прокофьевны Калугиной — была будто специально сочинена для Алисы Фрейндлих.

«Нет, она не писалась с прицелом на Фрейндлих, это ведь была пьеса для театров, и многих, как мы надеялись, а не сценарий для кино, который имеет лишь единственную интерпретацию. Я решил, что стану перекладывать эту пьесу для кинематографа лишь в том случае, если Калугину сыграет Фрейндлих», — писал Рязанов в своей книге «Неподведенные итоги».

Калугина — человек сложный, но, как оказывается по сюжету, внешняя сухость и требовательность скрывают неуверенность и одиночество. Фрейндлих играла эту роль в 43 года, и ее героиня прошла путь от ледяной директрисы до растерянной женщины, впервые столкнувшейся с чувствами.

Сегодня показать внутреннюю уязвимость за маской холодности смогла бы актриса Виктория Толстоганова. Ее внешность — строгая, интеллигентная, с узнаваемыми чертами — соответствует образу женщины, привыкшей держать дистанцию.

Виктория Толстоганова находится в расцвете актерской формы. В 2025 году она снялась в нескольких заметных проектах, включая драму «Ганди молчал по субботам» и комедию «Знакомство родителей» с Константином Хабенским. Ее творческий диапазон охватывает и драматические, и комедийные роли. За работу в «Палаче» она получила «Золотого орла».

Анатолий Ефремович Новосельцев — актер Павел Деревянко

Фильм СССР Служебный роман — новые фото актеров. Фото: кадр из фильма «Служебный роман», режиссер Эльдар Рязанов, 1977 г.; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Новосельцев — человек, которого жизнь слегка потрепала, но не сломала. Скромный, неловкий в общении, но внутренне честный.

Актера на эту роль режиссер Андрей Рязанов выбрал первым — и был это Андрей Мягков. После идеального попадания в образ в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» сложно представить, кто смог бы отыграть неловкие, «канцелярские» движения лучше него.

Мягков играл в «Служебном романе» в 39 лет, при условии, что сейчас актеры часто выглядят моложе своего возраста, 50-летний Павел Деревянко вполне походит на эту роль в 2026 году.

Актер тоже умеет играть «незаметных» людей с богатым внутренним миром. В его героях чувствуется интеллигентность и способность к неожиданным поступкам. При этом сам Деревянко признавался, что внешность у него «народная».

Он родом из Таганрога, прошел путь от хулигана и недоучившегося студента до одного из самых востребованных актеров. Его прорывом стала главная роль в фильме «Ехали два шофера», после которого режиссеры разглядели в нем комедийный талант.

В фильмографии актера — и народные комедии вроде «Гитлер капут» и «Неваляшки», и серьезные драматические работы — например, образ комиссара Фомина в «Брестской крепости».

Юрий Григорьевич Самохвалов — актер Максим Матвеев

Фильм СССР Служебный роман — новые фото актеров. Фото: кадр из фильма «Служебный роман», режиссер Эльдар Рязанов, 1977 г.; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Самохвалов — «красавец», мужчина, которому все дается легко. Он обаятелен, уверен в себе, но лишен глубины.

На эту роль Рязанов утвердил Олега Басилашвили без проб. Актеру было 43 года, когда он воплотил Самохвалова, и его герой стал образцом обаятельного, но пустого мужчины, привыкшего к легким победам.

Вот и заслуженный артист России Максим Матвеев — один из самых востребованных актеров своего поколения, что само по себе отражает «успешность» Самохвалова. Внешние данные позволяют ему играть героев-любовников, а актерский опыт — добавлять персонажу ироничные или даже неприятные нотки. Самохвалов в его исполнении получится успешным на современный лад.

В конце концов, Матвееву это прекрасно удавалось и в «Стилягах», и в «Анне Карениной», и в «Триггер» — а ведь это все сюжеты о разном времени!

Ольга Петровна Рыжова — актриса Анна Михалкова

Фильм СССР Служебный роман — новые фото актеров. Фото: кадр из фильма «Служебный роман», режиссер Эльдар Рязанов, 1977 г.; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Рыжова — «нормальная» женщина на фоне эксцентричных коллег. Она привлекательна, доброжелательна, но не лишена иронии.

В оригинале роль досталась Светлане Немоляевой, которой на момент съемок было 40 лет. Ее героиня стала голосом разума в управлении: она видела происходящее яснее других, но предпочитала не вмешиваться в чужие драмы. Немоляева создала образ женщины, которая уже прошла через многое и научилась смотреть на жизнь с легкой усмешкой.

Анна Михалкова — народная артистка России и успешный продюсер. За ее плечами более ста работ, включая «Обычную женщину», «Васнецову», «Доктора Рихтера», «Кококо».

Михалкова — актриса, которую зрители воспринимают как «свою». Конечно, Михалкова сейчас несколько старше — ей 52 года, а «оригинальная» Рыжова была исполнена в 40 лет, но зато этот возраст прекрасно соответствует зрелой, состоявшейся героине, знающей себе цену. А еще в ее актерской игре нет дистанции звезды, но есть узнаваемость и теплота.