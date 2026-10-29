В Соцфонде назвали минимальный размер пособия на ребенка в 2027 году

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 19 0

Выплаты для родителей планируется увеличивать с каждым годом.

Какое будет пособие на ребенка в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Соцфонд РФ: в 2027 году пособие по уходу за ребенком может вырасти до 11 395 руб

В 2027 году минимальный размер пособия по уходу за ребенком возрастом до 1,5 года может вырасти до 11 395 рублей для работающих граждан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект бюджета Соцфонда.

Далее в 2028 году минимальная соцподдержка семей с детьми может составить 11 850 рублей, а в 2029 году — 12 325 рублей.

Растут и другие направления соцподдержки. Ранее 5-tv.ru писал, что минимальный размер оплаты труда в России увеличат до 35 тысяч рублей к 2030 году. Как сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, МРОТ уже составит 28 935 рублей в месяц в 2027, 2028 и 2029 годах.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, рост МРОТ поможет стимулировать улучшение материального состояния трудящихся с небольшим окладом. О необходимости поднять минимальный размер выплат заявлял президент РФ Владимир Путин в указе «О национальных целях развития России».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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В Соцфонде назвали минимальный размер пособия на ребенка в 2027 году

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