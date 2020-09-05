Видео с места лобового столкновения рейсового автобуса и BMW в Москве
От удара у пассажирского транспорта вылетели стекла.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места столкновения рейсового автобуса и BMW на Клязьминской улице в Москве.
Предварительно, немецкая иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила пассажирский транспорт. От удара у автобуса вылетели стекла.
Как сообщалось ранее, пострадавших пять человек, трое из которых ехали в BMW.
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