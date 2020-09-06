«В городе N…»: Как Александра Ливанская стала звездой провинциальной журналистики

В субботу, 5 сентября, не стало тележурналистки Александры Ливанской. Легендарная звезда провинциальной журналистики ушла из жизни в возрасте 64 лет после длительной борьбы с раком. О том, как выпускница МГУ сумела стать своей в российской глубинке, рассказывает 5-tv.ru.

Москвичка без грамма высокомерия

Александра Ливанская родилась 23 февраля 1956 года в Москве. Еще в институте студентка факультета журналистики МГУ начала работать внештатным корреспондентом в Московской редакции Гостелерадио СССР. А спустя какое-то время стала работать корреспондентом программы «Время».

В 80-х годах Ливанская стала одним из авторов популярной программы «До и после полуночи», которая явилась одним из знаковых явлений Перестройки и привнесла новое слово в журналистику. Именно за рубрику «Репортажи из российской провинции» Ливанской в 1990 году присудили почетный диплом Союза журналистов России.

В течение двух лет журналистка была ведущей авторской программы «Репортаж ни о чем», но в 1994 году Ливанская создает собственную редакцию «В городе N…» и начинает вести программу с одноименным названием. В этой передаче Ливанская показывала жизнь российской глубинки и слушала истории людей из разных уголков необъятной страны. Герои ее программы с легкостью открывались ей: ведущая умела найти подход к обычным людям. Ее естественный румянец на щеках, открытый взгляд, добрая улыбка и искреннее желание понять собеседника располагали к себе людей.

Facebook @alivanskaya

В конце 90-х Ливанская начинает работать на канале «ТВ Центр». Зрителям канала она больше всего запомнилась по программе «Здравствуй, мама!», в которой телеведущая брала интервью у детей и знаменитостей. Герои ее передачи рассказывали о самом близком им человеке, причем нередко Ливанская беседовала с детьми из неблагополучных семей, оказавшихся в детском доме. Все истории своих героев она принимала близко к сердцу.

В 2002 году Ливанская создает цикл программ о людях с ограниченными возможностями «Жизнь продолжается!», которую вела почти десять лет. Журналистка показывала истории россиян, которые, несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, нашли в себе волю и мужество жить дальше.

«Растратила свою энергию»

Казалось, что ее сил и энтузиазма хватит на все. За свою долгую карьеру на телевидении Ливанская успела снять документальные фильмы на разную тематику. Так, она выступила автором сценария и режиссером ряда программ об экологии, за что была награждена дипломом Первого Всероссийского конкурса журналистов «Экология России». А ее передача о последствиях Чернобыльской аварии стала участником международного фестиваля «10 лет Чернобыля» в Турине.

Все были уверены, что такой активный человек и профессионал сможет еще многое создать и снять, однако за полгода до смерти телеведущая написала на своей странице в Facebook:

«Мне всегда говорят, что я была бы хорошим доктором. А еще я заметила уже давно, что могу касанием руки облегчить состояние больного. Рядом со мной никто никогда не умрет. Правда-правда… вот только сама сейчас болею, растратила свою энергию».

Александра Ливанская с сыном Артемием. Facebook @artemiy.simonyan

О том, что журналистка была неизлечимо больна, рассказал ее сын Артемий Симонян, который и сообщил о смерти матери. По его словам, Ливанская боролась с тяжелым недугом до последнего, однако неравную битву с раком проиграла. Уход из жизни, как сообщил Артемий, стал для нее избавлением от страданий.

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