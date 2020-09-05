Движение в оба направления по Кутузовскому проспекту в Москве затруднено после столкновения возле дома № 48 трех автомобилей.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, пострадал один человек. Информация о произошедшем уточняется.

Очевидцы сообщают, что участников аварии может быть больше, как минимум в два раза. Через небольшое расстояние от места ДТП с тремя вышеуказанными автомобилями, по их данным, находится еще около трех автомобилей. Некоторые на встречной полосе.