Массовая авария затруднила движение на Кутузовском проспекте в Москве — видео
В районе дома № 48 столкнулись три автомобиля.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Движение в оба направления по Кутузовскому проспекту в Москве затруднено после столкновения возле дома № 48 трех автомобилей.
Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, пострадал один человек. Информация о произошедшем уточняется.
Очевидцы сообщают, что участников аварии может быть больше, как минимум в два раза. Через небольшое расстояние от места ДТП с тремя вышеуказанными автомобилями, по их данным, находится еще около трех автомобилей. Некоторые на встречной полосе.
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