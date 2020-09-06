Провал белорусской революции и причем здесь Польша

На этой неделе стало окончательно ясно, что насильственного свержения власти в Белоруссии не получилось. Иными словами — Запад, чья зримая тень нависала над этим протестом с самого начала — проиграл. Лукашенко никуда не сбежал в отличие от лидеров так называемой оппозиции, а люди осознавшие, кто и что пытается сделать их руками — просто перестали выходить на улицы. Мир и покой в родной стране всегда важнее разрухи и кровопролития.

И вот во всем этом сонме белорусских «благожелателей» никак не успокоится одна страна — Польша. Настолько, что пришлось даже вмешиваться российскому МИДу. Империалистические амбиции Варшавы растут как на дрожжах. Судя по всему, поляки никак не могут смириться с утратой белорусских Гродно или Бреста. Они словно пытаются восстановить в границах, аж, Речь Посполитую.

А тут, кстати, впору было бы занервничать ближайшим друзьям Варшавы — Литве. Ведь Вильнюс принадлежал тому, пропавшему в веках государству. Ну и конечно Украине — Львов, Киев… Перечислять то, что когда-то было польским можно долго.

Из Варшавы, как вы помните, все громче говорят, и не кто-нибудь, а президент Анджей Дуда — о возможной аннексии ряда белорусских регионов. Местные СМИ воодушевленно эти призывы подхватывают. Вот, что пишет в своем Twitter главный редактор популярного в стране издания «Наивысший час» Томаш Соммер.

«Совершенно очевидно, что в случае распада Белоруссии Гродно должно отойти к Польше. ПиС (PiS, „Право и справедливость“, консервативная политическая партия Польши. — „НГ“) это знает, но боится заявить».

Чтоб вы понимали именно «ПиС», консервативная партия «Право и справедливость», выдвинула своим кандидатом на пост президента Анджея Дуду. А теперь вспомните, что самые громкие белорусские протесты прошли именно в Гродно. Двадцать километров до польской границы. Местные СМИ выступали идеологами бунтовщиков. А еще именно из Польши вещал самый популярный среди протестующих телеграмм канал — «Нехта». И не скрывал, что на польские деньги. Эти же миллионы шли на финансирование многочисленных НКО. Некоторые из них, давно, запрещены в России, как например «Образование для демократии».

«Польские власти продолжают осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела республики Беларусь. Не только они, но здесь происходит что-то такое, на самом деле, из ряда вон выходящее. Варшава оказывает давление на Минск, фактически диктуя ему „линию поведения“, открыто поддерживает, в том числе и финансами, включая работу через подконтрольные НКО, белорусские оппозиционные силы», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Если копнуть эти НКО чуть глубже, то можно найти массу интересных источников финансирования. Польский бюджет не такой уж большой, не надо строить иллюзий.

Вот, например, фонд имени Стефана Батория. Открываете сайт, заходите в раздел дотации. Тут прямо все на четырех языках, даже на русском. Цели — гражданская активность, распространение толерантности, социалка. И пошаговая инструкция, как белорусским гражданам получить до 15 тысяч евро, а то и больше. Достаточно предложить программу, цель которой совпадает с вышеперечисленными целями всего фонда. Что скрывается за такими формулировками, мы с вами хорошо знаем. И вот ключевой штрих — финансирует все это дело не кто иной, как наш старый знакомый Джордж Сорос, недавно отметивший 90-летие. Никак не угомонится кровавый филантроп. Благо состояние позволяет — восемь миллиардов долларов. А еще среди источников финансирования всех этих фондов — печально известные USAID, NED и другие поборники демократии, не жалеющие миллионов на тех, кто выступает против легитимной власти. Как правило, в Восточной Европе.

Ну и еще одна деталь — в конце августа власти Польши пропустили на свою территорию граждан Белоруссии без виз и необходимых документов. Премьер страны Матеуш Моравецкий объяснил это тем, что жертвам полицейского насилия нужна квалифицированная медицинская помощь и поляки готовы принять всех нуждающихся. Если вы думаете, что это гуманизм, то глубоко заблуждаетесь. Когда туда бежали мигранты из третьих стран, перед ними просто закрыли границу. Но вот кризис у соседей — отличная возможность получить квалифицированные и не очень кадры. А обещание поддержки «пострадавшим от режима» — это конкретная стимуляция насилия. Бейте, нападайте, устраивайте провокации — мы всегда вам поможем и даже заплатим за это.

«И вот получается шаг за шагом, контакты там на уровне путешествий, покупок в магазинах, СМИ, Telegram-каналы, обучение… Оно все постепенно шаг за шагом вот складывалось. И эта структура она готовилась и вот в этом году произошел момент перехода всех этих изменений из количества в качество», — говорит глава аналитического бюро «Сонар 2050» Иван Лизван.

Небольшая справка — за последние десять лет более 130-ти тысяч граждан Белоруссии обзавелись «картой поляка». Это такой документ, который упрощает получение образования и работы в Польше, а также способствует переезду в страну. В Варшаве утверждают, что таким образом они сохраняют родственные связи и этнические ценности. На самом деле это просто вербовка дешевой рабочей силы. Примечательно, что белорусы по получению этой карты — абсолютные лидеры. А на втором месте — украинцы. Мы не раз рассказывали о «заробитчанах» из Незалежной десятками тысяч гоняющих по безвизу в Польшу. Это похоже самое главное достояние Майдана, который пытались повторить в Белоруссии, но просчитались.