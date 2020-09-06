Судьбы людей: нашлись авторы послания в бутылке, закопанной 20 лет назад в Приморье

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Софья Зуева
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Послание закопали в песке летом 2000 года и даже не надеялись, что его кто-то найдет.

Судьбы людей: нашлись авторы послания в бутылке, закопанной 20 лет назад в Приморье

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Россиянин нашел удивительный клад в Приморье. Прогуливаясь по берегу после тайфуна, ему на глаза попалась перемотанная скотчем бутылка с посланием, сообщает vlnews24. Фотографиями находки счастливчик поделился в одном из популярных в Приморье аккаунтов Instagram, рассчитывая найти тех, кто оставил бутылку. И ему это удалось.

В стеклянной таре оказалась записка, датированная 9 августа 2000 года.

«Желаю тому, кто это найдет! Будь хорошим человеком. Трунов Никита»;

«Желаю всем, чтобы у вас все было и вам за это ничего не было». P. S. Ничто не вечно, кроме «просто театра»»;

«Трунова С. В. Август 2000 г. 12 часов 20 минут 35 секунд. P. S. Желаю Пакулевой Олесе поступить в (неразборчиво), через год проверю»;

«Главней всего — погода в доме… Я хочу пожелать всем нам и тем, кто найдет послание — солнечной погоды в доме. Всем хорошо и уютно!»

«Желаю всем удачи на всех фронтах. Светке наконец-то влюбиться! Олеся (фамилия неразборчиво) 08.08.2000 11:57 и 5 секунд», — написали разными почерками неизвестные на красной бумаге.

 
 
 
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Публикация от Другие новости Приморья (@vlnews24)

Молодой человек предположил, что авторам записки было лет по 15-16, хотя он допустил, что мог ошибиться.

«Вы только представьте, прошло уже 20 лет! Сколько в жизни за эти 20 лет у них произошло? Сбылись ли мечты? Поступила ли Олеся куда планировала? А главное — влюбилась ли Светка?», — задумался о судьбе неизвестных приморец.

Спустя некоторое время под публикацией фотографий клада в Instagram появился комментарий от, предположительно, той самой Олеси из послания.

«Мы отдыхали в Руднево. Закопали, чтобы на следующий год найти и проверить, что мы исполнили за этот год. Но осенью начался грандиозный проект по облагораживанию пляжа, и ничего мы найти не смогли, конечно же», — пояснила судьбу бутылки пользователь социальной сети.

Также она выразила огромный восторг в связи с находкой.

«Двадцать лет! Я в шоке! Подарок к моему дню рождения! Он 12 сентября. Светлана — наш художественный руководитель — влюбилась, но замуж не вышла. Я поступила и закончила ВУЗ, правда, не совсем тот, а точнее — совсем не тот. Но его на другом факультете закончила моя дочь, Анна, которая тоже участвовала во всей этой истории. Большое спасибо автору!» — написала Олеся.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Финском заливе обнаружили корабль с джином, затонувший около трехсот лет назад.

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