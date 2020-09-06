Пострадавшая от рук мужа-тирана жительница Серпухова Маргарита Грачева сообщила о намерении снова выйти замуж. Женщина уверяла: несмотря на страшную трагедию, она не отчаялась найти мужчину своей мечты, и это случилось. Выбор пал на скромного и любящего Максима.

Поклонники Маргариты — уже ставшей звездой Instagram — искренне радовались за нее и желали счастья. Многие жаждали увидеть кадры с регистрации брака пары и свадебные фото. Однако Грачева всех удивила…

«Сегодня должна была быть наша свадьба, но ее не будет… Потому что сегодня у нас первая годовщина свадьбы. Да, мы уже как год официально в браке. Об этом не знал вообще никто (включая родителей и близких друзей)» — сообщила женщина своим подписчикам.

Она выложила несколько снимков в стиле love-story (История любви — Прим.ред.) и призналась, что тогда, 6 сентября 2019 года, не хотела предавать огласке событие «для двоих».

«Это был только наш день, мы провели его вдвоем. Без шумных гуляний, но безумно счастливые! А сегодня мы собрали в Питере всех самых родных и близких людей, с которыми мы хотим поделиться нашей историей и отметить наш первый год совместной жизни в браке», — рассказала Маргарита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Грачева (@margoritka1211) 5 Сен 2020 в 4:47 PDT

«Вот это поворот! Вы — супер пара!»

«Все правильно: счастье любит тишину!»

«Это потрясающе!!! Вы такая умничка! И ваш муж! Будьте счастливы!!!» — писали в комментариях удивленные фолловеры Грачевой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маргарита Грачева впервые выложила фото без протеза.