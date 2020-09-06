Винокур показал момент эвакуации Петросяна со сцены «Юморины» — видео

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Виктория Андреева
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Известный артист разместил в сети кадры закулисья с фестиваля в Сочи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; Instagram @vladimir_vinokur

Народный артист РСФСР Владимир Винокур опубликовал видеозапись момента экстренной эвакуации юмориста Евгения Петросяна со сцены фестиваля «Юморина» в Сочи, где хулиганы «заминировали» здание.

На кадрах видно, как ничего не подозревающий артист преисполненный счастья стоит на сцене и рассказывает зрителям забавные шутки. Через несколько секунд к нему внезапно подбегает ведущий шоу Юрий Аскаров и просит немедленно уйти за кулисы, а также оповещает зал о неожиданной эвакуации.

«Ну, такое бывает, Евгений Ваганович», — успокаивал Петросяна шоумен.

В этот момент коллеги Петросяна — сам Винокур, а также народная артистка РФ Клара Новикова — дожидались его в фойе. Как и следовало того ожидать, панике никто из троих не поддался. В то время пока осматривали помещение, юмористы весело шутили и «травили» актерские байки.

Instagram @vladimir_vinokur

К счастью, все закончилось благополучно: тревога оказалась ложной, и всех вернули на свои места.

«Здоровья вам всем и терпения!»

«Евгения Вагановича, бедного, напугали…»

«Хорошо, когда все хорошо кончается!» — комментировали ситуацию поклонники артистов.

Ранее 5-tv.ru показал подробности эвакуации с фестиваля «Юморина» в Сочи.

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