Винокур показал момент эвакуации Петросяна со сцены «Юморины» — видео
Известный артист разместил в сети кадры закулисья с фестиваля в Сочи.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; Instagram @vladimir_vinokur
Народный артист РСФСР Владимир Винокур опубликовал видеозапись момента экстренной эвакуации юмориста Евгения Петросяна со сцены фестиваля «Юморина» в Сочи, где хулиганы «заминировали» здание.
На кадрах видно, как ничего не подозревающий артист преисполненный счастья стоит на сцене и рассказывает зрителям забавные шутки. Через несколько секунд к нему внезапно подбегает ведущий шоу Юрий Аскаров и просит немедленно уйти за кулисы, а также оповещает зал о неожиданной эвакуации.
«Ну, такое бывает, Евгений Ваганович», — успокаивал Петросяна шоумен.
В этот момент коллеги Петросяна — сам Винокур, а также народная артистка РФ Клара Новикова — дожидались его в фойе. Как и следовало того ожидать, панике никто из троих не поддался. В то время пока осматривали помещение, юмористы весело шутили и «травили» актерские байки.
К счастью, все закончилось благополучно: тревога оказалась ложной, и всех вернули на свои места.
«Здоровья вам всем и терпения!»
«Евгения Вагановича, бедного, напугали…»
«Хорошо, когда все хорошо кончается!» — комментировали ситуацию поклонники артистов.
Ранее 5-tv.ru показал подробности эвакуации с фестиваля «Юморина» в Сочи.
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