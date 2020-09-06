«Бездушная машина» — Бледанс об удалении страницы ее особенного сына в Instagram

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 377

Профиль Семена Семина был заблокирован якобы за нарушение правил социальной сети.

Фото, видео: Instagram @bledans, 5-tv.ru

Актриса Эвелина Бледанс воспитывает особенного сына Семена Семина. Мальчику с синдромом Дауна всего восемь лет, а по правилам сообщества профили могут создавать лица старше 13 лет. Поэтому микроблог ребенка вел его отец, о чем сообщила Бледанс в своем Instagram-аккаунте.

В беседе с 5-tv.ru Эвелина поделилась, что очень огорчена случившимся, ведь страница ее сына придавала сил многим мамам «солнечных» детей по всей России. Актриса объяснила, что они не просто публиковали фотографии сына, а тем самым помогали матерям детей с синдромом Дауна принять своего ребенка таким, какой он есть. На примере Семена они подробно объясняли, как держать головку ребенка, как учить его ползать, поджимать язычок и так далее.

«Восемь лет мы по крохам собирали людям всю информацию как растет Семен, как он развивается. Мы внушали людям позитив», — посетовала знаменитость.

instagram@bledans

Телеведущая назвала Instagram бездушной машиной, которая своими жерновами перемалывает судьбы людей. В удалении страницы сына она винит алгоритмы социальной сети, а не человека. Бледанс уверена, увидь этот профиль живой человек из сотрудников компании, у него бы не возникло мысли удалить уникальное интернет пособие по воспитанию ребенка с особенностями.

«Забрав эту страницу, они забирают жизнь! Завтра родится ребенок с синдромом, а роженице принести нечего! Просто так на словах рассказывать: „Знаешь: а у Бледанс там Сема“. Это не то!» — заявила Эвелина.

Кроме того, Бледанс заявила, что отец мальчика постоянно предоставлял руководству социальной сети доказательства, что страницу вел именно взрослый человек. Не помогли даже сканы паспортов и письма в службу поддержки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Эвелины Бледанс вошел в ТОП самых стильных детей.

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