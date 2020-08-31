«Мамина заслуга!» — особенный сын Эвелины Бледанс вошел в ТОП самых стильных детей

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Виктория Андреева
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По итогам конкурса, Семен Семин отличился необычным ярким стилем «без ограничений».

Фото, видео: Instagram @bledans

Восьмилетний сын актрисы Эвелины Бледанс Семен Семин вошел в ТОП-7 самых модных детей лета-2020 по версии Letidor. Потрясающей новостью с поклонниками звезда поделилась в Instagram.

Как известно, при рождении наследнику актрисы поставили диагноз — синдром Дауна. Однако Бледанс и мысли не допустила, чтобы отказаться от мальчика. Напротив, несмотря на сложный рабочий график, она максимум времени уделяет Семену и, в частности, лично занимается с ним развивающими играми.

Как-то раз звезда призналась, что в отличие от многих людей не считает, что дети с синдромом Дауна — обуза на всю жизнь. По ее словам, эти малыши — самые честные и добрые создания. Они никогда не причинят вреда, и отличаются безусловной любовью к окружающему миру.

«Я привыкла радоваться всем его даже самым маленьким победам. Люблю — сильно! Желаю всем гордиться своими детками — очень!» — заявляла Бледанс.

Instagram @bledans

Поклонники Эвелины поздравили Семена с включением в модный рейтинг, а также заметили, что и мама мальчика «тоже очень стильная».

«Дай Бог сил и здоровья такой мамочке!»

«Сема, так держать!!!»

«Семен, конечно, классный парень!» — писали пользователи сети.

«Мамина заслуга! Обнимаю!» — присоединилась к комментаторам актриса Елена Валюшкина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс похвалилась новыми успехами «особенного» сына Семена.

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