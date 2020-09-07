«Очень не хватает»: Нурмагомедов рассказал об ощущениях после смерти отца

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал в интервью МИЦ «Известия», как справляется с тяжелой утратой, которая постигла его совсем недавно — два месяца назад скончался его отец. Теперь ему предстоит первый бой без него — с американцем Джастином Гэтжи. По его словам, система подготовки никак не поменялась, но любимого родителя ему очень не хватает.

«Ощущения… Когда родного человека нет рядом… Вот этот зал он строил. Он его не увидел. Это был его проект. Парная, бассейн, качалка, груша. Чтобы я во двор вышел и сразу зашел в зал. Чтобы мои близкие, спарринг-партнеры могли сюда прийти. Он понимал, насколько мне тяжело ходить в другие залы, где меня постоянно отвлекают. Система не поменялась, но отца, конечно, очень сильно не хватает. Что мы можем с этим сделать? Мы должны с этим смириться, принять это и двигаться дальше. Другого выбора нет. Или надо оставить, или если ты занимаешься этим, надо заниматься ответственно. Я тренируюсь точно так же, как раньше. В этом плане ничего не поменялось. Может быть, даже еще больше», — рассказал Нурмагомедов.

Ближайший поединок Хабиба Нурмагомедова пройдет в Абу-Даби, и место это было выбрано неслучайно, добавил борец. По его словам, теперь переиграть ситуацию уже нельзя, хоть в этой локации после ухода отца и нет смысла.

«Когда я подписывал контракт на бой с Гэтжи, у меня был выбор, где драться — в Вегасе или Абу-Даби. Я выбрал Абу-Даби, потому что была вероятность, что отец сможет присутствовать (на бое - Прим.ред.). Подписали контракт, и отца не стало. Сейчас уже не можем поменять место проведения — бой пройдет в Абу-Даби», — поделился боец.

Также он раскрыл, как ощущает себя, зная, что для множества поклонников по всему миру он — настоящий кумир. Хабиб признался, что не ощущает бремени славы и привык жить как обычный человек.

«Вот вы говорите — звезда не звезда. Давно не слышал, чтобы про меня в моем селении так говорили. Не люблю общаться так, что я звезда, а другие люди не звезды. Это неправильно. В зале я жесткий, конечно. Умар сегодня это может подтвердить, вчера Усман мог бы подтвердить. У нас обычные братские отношения. Вот Шамиль сидит, мешает нашему интервью — пипикает. Обычные люди. Мы всю жизнь вместе. Я здесь родился, вырос. Вы же были на горке? Я с пяти лет на эту горку бегаю. И сегодня тоже бегал. За 28 лет ничего не поменялось. Двигаемся по системе», — описал спортсмен.

Появиться просто так на публике в Махачкале, по словам бойца, он теоретически может. Но обычно его тут же окружают желающие сфотографироваться и взять автограф. Однако у него это вызывает понимание — в 95% из 100 случаев он идет навстречу, отказывая лишь тогда, когда совсем неудобно.

«Три дня назад я был в Махачкале, мне нужно было срочно увидеть человека. У меня было где-то полчаса до съемок. Я ему звоню, спрашиваю, где он. Он отвечает, что в кафешке сидит. Я думаю: надо поехать, давно не сидел в кафешках. Поехал туда, зашел. Там сразу официантки, уборщики, владелец приехал, посетители, еще кто-то, они на звонках… Я там посидел минут 15, поговорил, там человек 40-50 очередь выстроилась фоткаться. Друг говорит: „Хорошо, что я тебя сюда не звал, а ты сам сюда приехал“. Мне пришлось стоять и фоткаться минут 25. Что делать — там были дети, женщины. А так — да, тяжело бывает где-то появляться. Резко звонят, подтягиваются. Людям хочется посмотреть, пофоткаться, пообщаться. Где-то в 5% случаев приходится отказывать. У меня же тоже какие-то свои моменты бывают», — поделился боец.

Ближайший бой Нурмагомедова состоится 24 октября. На октагоне он встретится с коллегой из США Джастином Гэтжи. Американец имеет статус временного чемпиона UFC в легком весе. В мае этого года он победил своего земляка Тони Фергюсона техническим нокаутом. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео в память об отце.