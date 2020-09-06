Звездный повар Ивлев сделал предложение молодой возлюбленной

Главный шеф-повар на телевидении Константин Ивлев, кажется, снова обрел свое счастье. Всего несколько месяцев назад ведущий развелся со своей женой Марией, с которой прожил в браке долгих 23 года и родил двоих детей.

Избранницей Ивлева стала студентка факультета журналистики Валерия Куденкова. Пара уже успела поселиться в подмосковном доме Константина, и спустя всего несколько дней после переезда перейти в статус «жениха» и «невесты», сообщает «Экспресс газета».

Instagram @lera_kudenkova

Подробности своей личной жизни они раскрыли в программе «Однажды» на канале НТВ. В эфире шоу девушка рассказала, что была совершенно ошарашена предложением Ивлева стать его женой. В тот день они занимались домашними хлопотами после переезда. Валерия призналась, что была одета совсем неподобающе для помолвки — в футболку с мультяшками и треники.

«В таком виде спускаюсь вниз, иду на террасу, а там Костя возится что-то. Я еще подумала: „Кольцо ищет“. Хотя всегда хотела, что это было красиво и в ресторане. И вдруг он встает на одно колено и делает предложение», — рассказала 28-летняя невеста Ивлева.

В профиле Instagram девушка активно публикует снимки с телеведущим и пишет трогательные комментарии о любви к нему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Константин Ивлев сбросил 22 килограмма и избавился от варикоза, что многие связывают с любовью к молодой спутнице.