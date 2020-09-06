Звездный повар Ивлев сделал предложение молодой возлюбленной

|
Татьяна Меркер
236

Ведущий кулинарной программы «На ножах» недолго горевал после развода с бывшей женой.

Звездный повар Ивлев сделал предложение молодой возлюбленной

Фото: Instagram @lera_kudenkova

Главный шеф-повар на телевидении Константин Ивлев, кажется, снова обрел свое счастье. Всего несколько месяцев назад ведущий развелся со своей женой Марией, с которой прожил в браке долгих 23 года и родил двоих детей.

Избранницей Ивлева стала студентка факультета журналистики Валерия Куденкова. Пара уже успела поселиться в подмосковном доме Константина, и спустя всего несколько дней после переезда перейти в статус «жениха» и «невесты», сообщает «Экспресс газета».

Instagram @lera_kudenkova

Подробности своей личной жизни они раскрыли в программе «Однажды» на канале НТВ. В эфире шоу девушка рассказала, что была совершенно ошарашена предложением Ивлева стать его женой. В тот день они занимались домашними хлопотами после переезда. Валерия призналась, что была одета совсем неподобающе для помолвки — в футболку с мультяшками и треники.

«В таком виде спускаюсь вниз, иду на террасу, а там Костя возится что-то. Я еще подумала: „Кольцо ищет“. Хотя всегда хотела, что это было красиво и в ресторане. И вдруг он встает на одно колено и делает предложение», — рассказала 28-летняя невеста Ивлева.

В профиле Instagram девушка активно публикует снимки с телеведущим и пишет трогательные комментарии о любви к нему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Константин Ивлев сбросил 22 килограмма и избавился от варикоза, что многие связывают с любовью к молодой спутнице.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Марс станет ретроградным: что сулят планеты на неделе с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:31
«Очень не хватает»: Нурмагомедов рассказал об ощущениях после смерти отца
1:23
Как Пашаев подготовил компромат на оппонентов по делу Ефремова?
1:03
День Тита и Варфоломея: что нужно и нельзя делать 7 сентября
0:56
Нурмагомедов оценил вероятность реванша с Макгрегором
0:52
После прерванного из-за эвакуации выступления Петросян рассказал о последнем вечере в Сочи
0:19
Захарова запросила у ФРГ точную дату ответов по «делу Навального»

Сейчас читают

«Деревенская воображуля»: Лиза Галкина устроила смешную фотосессию на фоне стога сена
Наказание за шум и опоздание к врачу: какие новые законы ввели в сентябре?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок