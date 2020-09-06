Видео: Цымбалюк-Романовская в купальнике позирует под мостом

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Татьяна Меркер
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Бывшая жена Армена Джигарханяна искупалась в море, несмотря на большие волны.

Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна — Виталина Цымбалюк-Романовская бабье лето решила провести на отдыхе в Сочи. Кадры своего путешествия украинская пианистка активно показывает фолловерам своего микроблога.

В сторис женщина опубликовала видео, на котором предстала в красном раздельном купальнике позирует под мостом, сообщает "Утро.ру". На заднем фоне волны с силой бьются о берег, а счастливая Цымбалюк-Романовская машет в камеру, словно не замечая опасной стихии.

«Немножко штормит», — шуточно подписала видео пианистка.

Instagram @vitalinaromanovskaya

В профиле она поделилась снимком в этом же купальнике, сфотографировавшись по пояс. В кадре она закидывает руки за голову и загадочно смотрит в сторону, пока волосы блондинки развиваются на ветку.

В комментариях к снимку отметилась и телеведущая Дана Борисова. Она восхитилась красотой Виталины, от которой «с ума можно сойти». На это Цымбалюк-Романовская ответно похвалила Борисову. Виталина призналась, что просто старается быть естественной, а быть в кадре с Даной  для нее — настоящая смелость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каких девушек выбирает сын Армена Джигарханяна.

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