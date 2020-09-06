«Знойно»: Настасья Самбурская оценила образ звезды Comedy Woman Кравченко

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Татьяна Меркер
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Юмористка в нетипичном для себя наряде собрала массу лестных комментариев.

Фото, видео: Instagram @kravacomedy

Мария Кравченко — участница юмористического шоу Comedy Woman, а в прошлом программы «КВН» — предстала в непривычном для себя образе.

Девушка позирует в золотом корсете и черных трусиках, игриво прикрывая тело черным классическим пиджаком. Волосы Кравченко собраны в тугой хвост сзади, а макияж выполнен в стиле вамп. Дополнила образ Мария массивными золотыми украшениями: цепями на шее и серьгами-цветами. Снимок Кравченко опубликовала в своем Instagram-профиле, чем произвела настоящий фурор.

«Город засыпает», — многозначительно подписала снимок актриса.

Instagram @kravacomedy, @pavelshelkovnikov

Поклонники звезды поспешили похвалить наряд любимицы и шуточно продолжить начало ее фразы в комментариях.

«Город засыпает…просыпается красавица Мария»

«Это уже не смешно, это сексуально!»

«Просыпается мое вожделение», — написали фолловеры.

Своим восхищением поделилась и коллега по цеху Кравченко — актриса Настасья Самбурская, известная своей эксцентричностью и вызывающими поступками. «Ух, знойная», — написала Настасья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самбурская раскрыла способ похудения, который эффективнее спортзала.

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