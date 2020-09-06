В МВД Белоруссии назвали число задержанных на акциях протеста
Официальный представитель ведомства отметила, что задержания проходили по всей республике.
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Фото, видео: Tut.By via REUTERS, 5-tv.ru
В МВД Белоруссии подтвердили информацию о задержании более сотни человек на акциях протеста по всей стране. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. По ее словам, задержания носят административный характер.
«По всей стране сегодня задержаны сотни граждан за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — сказала Чемоданова.
Окончательную цифру по задержаниям МВД республики представит в понедельник.
В Белоруссии с 9 августа проходят митинги. Люди выражают недовольство итогами президентских выборов. Согласно официальным данным, победу в выборной гонке одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов избирателей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что против митингующих в Минске у резиденции Лукашенко применили перцовый газ. Акция протеста в белорусской столице собрала более 100 тысяч человек.
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