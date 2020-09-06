Лучшие управленцы поборются за победу в суперфинале конкурса «Лидеры России»

В Подмосковье стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России». Это соревнования среди управленцев — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники суперфинала прошли сложнейший отбор. Заявки подали почти 250 тысяч человек, из них остались три сотни лучших. Это представители 54 регионов России, а также два конкурсанта из Украины и один — из Белоруссии. Теперь им снова предстоит продемонстрировать свои лидерские качества.

«Участники будут решать кейсы, причем кейсы реальные, из реальной жизни — это те задачи, которым приходится решать компаниям, с которыми мы работаем, организациям», — рассказал руководитель конкурса и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Каждому участнику суперфинала уже вручили сертификат на один миллион рублей — эти средства лидеры России смогут потратить на обучение в любом вузе нашей страны. А победители конкурса (их будет сто) получат наставников из числа ведущих государственных деятелей и крупных бизнесменов.