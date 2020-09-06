Венера во Льве: как найти любовь и добиться популярности с 6 сентября и по 2 октября

С 6 сентября и по 2 октября Венера будет находиться в знаке Льва. Этот период особенно важен для выстраивания отношений со своей второй половинкой. На какие аспекты следует прежде всего обратить внимание, чтобы использовать энергию планет себе во благо, рассказала астролог Алена Никольская.

«Разрешите себе эмоции. Венера во Льве — это всегда про „хочу“. „Я хочу быть…“, а дальше можете продолжить фразу по своему усмотрению. Какими вы хотите быть? Сейчас для этого самое подходящее время», — пояснила она.

Астролог добавила, что во время нахождения Венеры во Льве представители всех знаков зодиака могут попытаться завоевать сердце своего избранника. Сила планет настолько высока, что добиться благосклонности своего избранника или избранницы могут даже те, у кого на это обычно мало шансов.

«Если вы хотите общ язык с любым человеком и влюбить в себя другого, в этот период вы должны делать по-настоящему красивые жесты и подарки. Именно сейчас это будет воспринято максимально благосклонно. И ваши отношения серьезно продвинутся вперед!» — пообещала астролог.

Для тех, кого интересует не любовные перипетии, а карьера в мире музыки, актерства, искусства, данный период также открывает огромные возможности.

«Сейчас время блистать, быть настоящей звездой, раскрыть свой потенциал максимально», — подбодрила всех Николькая.

В качестве примера знаменитостей, которые использовали силу Венеры во Льве она привела известные всем имена: Коко Шанель, Моника Белуччи, Джина Лоллобриджида, Мадонна, Николь Кидман, Жорж Санд, Эми Уайнхаус. Они не только были потрясающе талантливы, но и сделали себе имена сами — во многом благодаря покровительству Льва, одного из самых творческих знаков зодиака. Шанс стать не менее известными есть сейчас и у многих других.

Чтобы привлечь к себе удачу в любви, карьере, а также финансовой сфере, нужно следовать нехитрым правилам, которые озвучила Алена Никольская.

«В одежде использовать яркие цвета. Не надевать скучного и повседневного! Только крупные аксессуары, много золота — им управляет знак Льва. Хотя бы раз за этот период используйте в своих нарядах желтый и оранжевый цвета. Вы увидите, как люди будут обращать на вас внимание!» — подчеркнула астролог.

Ранее 5-tv.ru делился мнением астролога по поводу недели с 7 по 13 сентября.