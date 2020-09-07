«Зажигают»: Хоккеист Овечкин сплясал для TikTok вместе с маленьким сыном

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Анастасия Шадская
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Наследнику хоккеиста и модели Настасьи Шубской совсем недавно исполнилось два года.

«Зажигают»: Хоккеист Овечкин сплясал для TikTok вместе с маленьким сыном

Фото: Instagram @nastyashubskaya

Российский хоккеист и капитан клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин покоряет не только лед, но и TikTok. Фанаты смогли насладиться его веселыми танцами вместе с маленьким сыном Сергеем. Видео поделилась племянница спортсмена Полина Симачева.

На видео Сережа, родившийся в 2018 году, выплясывает вместе с отцом под ремикс Колина Хеннерза на песню Laffy Taffy от D4L.

«Зажигают. Саша Овечкин и Сережа Овечкин», — подписала пост 13-летняя Полина.

Полина — дочь старшей сестры Настасьи Шубской, жены Овечкина. Ранее девочка уже выкладывала видео с кузеном, когда тот приехал с матерью в Россию.

После ролика с двумя Овечкиными появился и один танец Сережи Овечкина под ту же песню. В нем он успевает и танцевать, и крепко держать в руках хоккейную шайбу.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская вместе уже пять лет. Они зарегистрировали брак в 2016 году, годом позже сыграли пышную свадьбу, а еще через год стали родителями. В 2020 году на свет появился и их второй сын Илья. Старший брат очень трогательно встретил его рождение, пишет ФАН.

Ранее 5-tv.ru писала про день рождения сына хоккеиста Александра Овечкина.

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