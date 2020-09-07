Брак не по расчету: сын Валерии женился на бесприданнице?

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Анастасия Шадская
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Свадьба Арсения Шульгина и Лианы Волковой состоялась в Москве 28 августа, после чего пара улетела в свадебное путешествие.

Брак не по расчету: сын Валерии женился на бесприданнице?

Фото: Instagram @arseniy_shulgin

После свадьбы 21-летнего сына певицы Валерии Арсения Шульгина не утихали многочисленные слухи о молодоженах. В основном они касались новоиспеченной супруги пасынка Пригожина. Говорили о ее беременности и о богатой семье. Некоторые предположили, что родители юноши специально подобрали для него выгодную партию.  Однако "Экспресс газета" опровергла домыслы фанатов. В распоряжении издания появилась информация, что мать девушки — банкрот.

Вера Волкова была депутатом и предпринимателем. Сейчас мандата у нее нет, как нет и лишних средств. Сумма ее долгов превышает 100 миллионов рублей, а процедура банкротства длится уже три года.

«Размер включенных в реестр требований кредиторов Волковой, согласно отчету финансового управляющего, составил 104 024 634 рубля», — уточнил источник "Экспресс-газеты". 

Волкова-старшая не смогла защитить себя в судах по вопросу неисполнения обязательств перед бизнес-партнерами. Поэтому сейчас все ее имущество — под арестом. Лишь часть она успела переписать на других членов семьи.

«Например, Mercedes за 5 миллионов рублей», — уточнили в интервью изданию. 

Именно на этой машине страшно разбились в аварии в 2019 году Лиана вместе с Арсением Шульгиным. К счастью, оба остались живы.

Сейчас Вера Волкова находится в Турции вместе с дочерью и зятем. Родители невесты и ее маленькая сестра сопровождают молодоженов на отдыхе на курорте во время медового месяца.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин опроверг слухи о беременности невестки.

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